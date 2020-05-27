ABD'nin başkenti Washington DC'de "Evde kal" talimatı cuma günü bitiyor
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ABD'nin başkenti Washington DC'de "Evde kal" talimatı cuma günü bitiyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen "Evde kal" talimatı, cuma günü sona erecek.

ABD'nin başkenti Washington DC'de
27.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:15

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen "Evde kal" talimatı, cuma günü sona erecek.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentteki "Evde kal" talimatının kaldırılacağını ve normalleşme sürecinin birinci aşamasına geçileceğini duyurdu.

Kentteki vaka sayılarının hala yüksek olduğuna dikkati çeken Bowser, buna rağmen son 14 günde vakaların düşüşe geçtiğini, yeterli test ve hastane kapasitesine de ulaştıklarını kaydetti.

Normalleşmenin ilk aşamasında, kuaförler sadece randevu ile müşteri kabul edebilirken, restoranlar da yalnızca açık havada hizmet verebilecek. Açık havadaki oturma alanları ve masaların arasında 2 metre boşluk bırakılacak.

Ayrıca ilk aşamada, 10'dan fazla kişiden oluşan gruplar bir araya gelemeyecek, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları önerilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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