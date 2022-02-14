ABD'nin başkenti Washington DC'de aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor - Haberler
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ABD'nin başkenti Washington DC'de aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD'nin başkenti Washington DC'de aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan aşı ve maske zorunlulukları kaldırılıyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan aşı ve maske zorunlulukları kaldırılıyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, kentteki Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde azaldığına işaret etti.

Kentteki iş yerlerinin müşterilerinden aşı kanıtı istemeyi bugünden itibaren durduracağını belirten Bowser, kamusal alanlardaki maske zorunluluğunu da 1 Mart'tan itibaren gevşeteceklerini açıkladı.

Bowser, 1 Mart itibariyle okullar, sağlık merkezleri ve toplu taşıma harici alanlarda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Washington DC'de Omicron varyantı ile zirve yapan vaka ve ölü sayıları son haftalarda sert gerilemişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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