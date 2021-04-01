ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu
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ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu

ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.

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ABD'nin başkenti Washington'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.

Washington DC Polisi, kentin güneydoğusundaki Congress Heights metro istasyonu yakınlarında dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güncelleme yayımladı.

Polis, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Washington'daki silahlı saldırı, dün yerel saatle 13.30'da yaşanmıştı.

Polisin ilk paylaştığı verilerde 2'si ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken saldırgan veya saldırganlara ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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