ABD'nin başkenti Washington'da Türk lezzetleri sanal etkinliklerle tanıtılıyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Kültür Sanat

ABD'nin başkenti Washington'da Türk lezzetleri sanal etkinliklerle tanıtılıyor

Türk mutfak kültürü ve lezzetler, ABD'nin başkenti Washington DC'de "Sanal Türk Gastronomi Etkinlikleri" ile tanıtılıyor.

20.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:42
ABD'nin başkenti Washington'da Türk lezzetleri sanal etkinliklerle tanıtılıyor

Türk mutfak kültürü ve lezzetler, ABD'nin başkenti Washington DC'de "Sanal Türk Gastronomi Etkinlikleri" ile tanıtılıyor.

Washington Türk Amerikan Derneğinin (ATA-DC) Meridian International Center ile iş birliğinde ekime kadar sürdüreceği sanal etkinliklerin ilki dün, ödüllü yemek kitabı yazarı Özlem Warren'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin önde gelen gastronomik şehirleri ile Washington DC arasında bir köprü kurulması amacıyla yapılan etkinlik takviminde, Türk lezzetlerinin online sunumlarının yanı sıra sanat ve kültür faaliyetleri de yer alıyor.

İnternet üzerinden yapılacak etkinlikler çerçevesinde 26 Nisan'da Barbara Aydan Dario ile ramazan pidesi tarifi ve sunumu, 2 Mayıs'ta Ebru Demir Baybara ile gıdanın sürdürülebilirliği sunumu, 9 Mayıs'ta Müge Karslıoğlu ile Türk mutfağı sunumu, 10 Mayıs'a Sahrap Soysal ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren keşkek sunumu yapılacak.

Ayrıca 2 Ağustos'ta Washington DC'deki Ottoman Taverna isimli "Geleneksel Türk Mutfağı Sunumu ve Vejeteryan Yemek Tarifleri" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.

ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2020'yi resmi olarak "Türk Mutfağı Yılı" olarak tanıdığını anımsatarak, söz konusu etkinliklerin ana hedefinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de zengin Türk mutfağının tanıtımının devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kazancı, "Başkent Washington bölgesinin önde gelen Türk restoranları iş birliğinde mutfak kültürümüzü etkili şekilde tanıtırken, Türkiye'nin gastronomik şehirlerden temsilcilerin katılımıyla yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere aktarılmasının amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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