ABD'nin başkenti Washington'da "Seçmen Hakları Yürüyüşü" düzenlendi

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

"Seçmen Hakları Yürüyüşü" olarak adlandırılan eyleme katılan binlerce Amerikalı, özellikle de Cumhuriyetçilerin başlattığı oy kullanmaya yönelik kısıtlamaları protesto eden pankartlar taşıdı.

Martin Luther King'in 1963'te konuşma yaptığı Lincoln Anıtı'nın bulunduğu Ulusal Park'ta toplanan kalabalık, ABD Kongresine başta Texas eyaletinde olmak üzere oy kullanma konusunda bazı kısıtlamalar getiren yasaların önüne geçmek için federal kanunlar çıkarmaya çağırdı.

2020 başkanlık seçimlerinde Demokratların posta ile oy kullanma yöntemi üzerinden usulsüzlük yaptığı iddiası ile Cumhuriyetçilerin birçok eyalette getirmeye çalıştığı bazı yasal kısıtlamaları protesto eden grup, kabul edilmesi halinde bu kısıtlamaların siyah seçmenlerin oy kullanmalarını olumsuz bir şekilde etkileyeceğini ileri süren sloganlar attı.

Eylemde siyahi aktivist ve din adamı Al Sharpton, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III gibi birçok tanınmış isim konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri