ABD'nin başkenti Washington'da "Seçmen Hakları Yürüyüşü" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin başkenti Washington'da "Seçmen Hakları Yürüyüşü" düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da 'Seçmen Hakları Yürüyüşü' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

"Seçmen Hakları Yürüyüşü" olarak adlandırılan eyleme katılan binlerce Amerikalı, özellikle de Cumhuriyetçilerin başlattığı oy kullanmaya yönelik kısıtlamaları protesto eden pankartlar taşıdı.

Martin Luther King'in 1963'te konuşma yaptığı Lincoln Anıtı'nın bulunduğu Ulusal Park'ta toplanan kalabalık, ABD Kongresine başta Texas eyaletinde olmak üzere oy kullanma konusunda bazı kısıtlamalar getiren yasaların önüne geçmek için federal kanunlar çıkarmaya çağırdı.

2020 başkanlık seçimlerinde Demokratların posta ile oy kullanma yöntemi üzerinden usulsüzlük yaptığı iddiası ile Cumhuriyetçilerin birçok eyalette getirmeye çalıştığı bazı yasal kısıtlamaları protesto eden grup, kabul edilmesi halinde bu kısıtlamaların siyah seçmenlerin oy kullanmalarını olumsuz bir şekilde etkileyeceğini ileri süren sloganlar attı.

Eylemde siyahi aktivist ve din adamı Al Sharpton, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III gibi birçok tanınmış isim konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Metin Çekmez Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Arda Güler Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'nin başkenti Washington'da "Seçmen Hakları Yürüyüşü" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 21:10:45. #1.16#

title