ABD'nin başkenti Washington'da "maske zorunluluğu" kararı
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ABD'nin başkenti Washington'da "maske zorunluluğu" kararı

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da
22.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:40

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, ülkede artan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, alınan yeni önlemleri anlattı.

Maske kullanımına ilişkin yeni bir kararname yayımladığını belirten Bowser, "Bu kararname, özetle eğer evinizden çıkıyorsanız maske takmanızın zorunlu olduğunu söylüyor. Bunun da anlamı şu oluyor; otobüs bekliyorsanız maske takmalısınız. Bir restoranda siparişinizi bekliyorsanız, açık ofiste çalışıyorsanız maske takmalısınız." ifadelerini kullandı.

Bowser, maske kullanımının virüsün yayılımının durdurulması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bu pandemiyle mücadele etmekten yorulduk. 4 aydır bu işle uğraşıyoruz ve insanlar artık yoruldu. Bazı durumlarda artık insanlar gardlarını düşürmeye başladı. Ancak hepimiz salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak, tetikte kalmamızda fayda var." diye konuştu.

Baltimore'da da "maske" zorunluluğu

Washington DC'ye bir saat uzaklıktaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti de virüse karşı yeni adımlar attı.

Baltimore Belediye Başkanı Bernard Young, imzaladığı kararnamede, kentte 2 yaşın üstündeki herkesin evinin dışındayken maske takmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Young, cuma gününden itibaren restoran ve barların iç mekanlarının da müşterilere açılması planını askıya aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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