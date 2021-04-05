ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 önlemleri 1 Mayıs'tan itibaren gevşetiliyor
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ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 önlemleri 1 Mayıs'tan itibaren gevşetiliyor

Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel
ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 önlemleri 1 Mayıs'tan itibaren gevşetiliyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

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ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında bahar aylarının gelmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin gevşetileceğini duyurdu.

Eğlence ve konser mekanlarının 500 kişiye kadar kapasiteyle açılabileceğini kaydeden Bowser, sinema salonları, düğün, özel davet, bölgesel iş toplantıları ve kongrelerin de yüzde 25 kapasiteyle yapılabileceğini belirtti.

Bowser, havuzlar, rekreasyon merkezleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler ve sergilerin de yüzde 50 kapasite ile açılabileceğini bildirdi.

Kentteki aşılama çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Bowser, Washington'da 162 bin kişinin aşılandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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