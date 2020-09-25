ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçiliklerinden vatandaşlarına uyarı
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ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçiliklerinden vatandaşlarına uyarı

25.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:16
ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçiliklerinden vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçilikleri, Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki artan gerginliği gerekçe göstererek bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD'nin Bakü ve Erivan Büyükelçilikleri, Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki artan gerginliği gerekçe göstererek bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD'nin Bakü Büyükelçiliğinin açıklamasında, Azerbaycan'daki vatandaşlarından Abşeron Yarımadası dışına çıkmamaları istendi.

Açıklamada, Bakü'deki ABD'li diplomat ve diğer görevliler ile aile bireylerine, Abşeron Yarımadası'nı terk etmeme talimatı verildi.

ABD'nin Erivan Büyükelçiliğinin açıklamasında da Dilijan Ulusal Parkı'nın kuzeyindeki M4 ve M16 kara yollarının doğusu ve Tavush eyaletindeki Gürcistan sınırına kadar olan bölge dahil olmak üzere temas hattı ve sınırın yakınında seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Ermenistan'daki ABD vatandaşlarının işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine de seyahat etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamalarda, iki ülkedeki ABD vatandaşlarına, herhangi bir yeni gelişme için yerel haberleri takip etmeleri tavsiye edildi, büyükelçiliklerin de durumu takip edeceği ve vatandaşlarını bilgilendireceği aktarıldı.

Son aylarda Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı ve tacizlerini artırmasıyla bölgede gerilim yükselmişti.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit olmuştu.

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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