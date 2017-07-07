ABD'nin Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Uluslararası toplumdan adaletin gerçekleştirilmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için Türk hükümetine ve Türk milletine gereken desteği vermelerini istiyoruz." dedi.



ABD'nin Bağımsızlığının 241. yıldönümü dolayısıyla Büyükelçilik konutunda verilen davete Bakan Yılmaz, TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.



Bakan Yılmaz, ABD'nin bağımsızlığının 241. yıldönümünü kutlayarak, ABD ile ilişkilerin köklü, özel ve önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin birçok bölgesel krizle karşı karşıya olduğunu dile getiren Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz kritik ortamda, Türkiye-ABD ilişkilerinde işbirliği, müşterek değerler ve ortak çıkarlar temelinde ilerletilmesi ve sorunların çözülmesi için gerekli dayanışmanın gösterilmesi her zamankinden daha çok önemli hale gelmiştir." dedi.



Bölgesel ve küresel konularda ABD ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında Washington'a yaptığı ziyaretin de bu işbirliğine verilen önemin apaçık göstergesi olduğunu söyledi.



İsmet Yılmaz, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin güçlenerek daha iyi bir seviyeye taşınacağına inanıyorum. Türkiye son bir yılda darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bizim de aradığımız adalet, bu olayın sorumlularını yargı önüne çıkarmak. Uluslararası toplumdan adaletin gerçekleştirilmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için Türk hükümetine Türk milletine gereken desteği vermelerini istiyoruz. Bizim inancımız şudur ki, insanı öldürmeyen darbeler güçlendirir."



Yılmaz, hukukun üstünlüğüne saygı göstereceklerine ve dünyadaki mazlum insanlara bundan sonra kapılarını açmayı sürüreceklerini belirtti.



Büyükelçi Bass



ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass da zor ve sancılı bir yılın geride kaldığını belirterek, "Toplumlarımız, Türkiye, ABD ve çok sayıda dostumuz terör nedeniyle büyük acılar ve kayıplar yaşadı. Türk halkı demokrasiyi, yasa dışı darbe girişimine karşı büyük bedeller ödeyerek savundu. Türkiye'de, bu yıl içerisinde türlü şiddet olayları nedeniyle kayıplar yaşayan herkese tekrar en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağ olsun." şeklinde konuştu.



Terör ve şiddete verilecek en iyi cevabın adalet ve hukukun üstünlüğü olduğunu vurgulayan Bass, "Türk hükümetinin, 15 Temmuz'un sorumlularının adalete teslim edilmesi için sürdürdüğü çabaları destekliyoruz." dedi.



Adalet yolunda aceleci davranmanın ve terörün aşırı geniş bir şekilde tanımlanmasının da tehlikeli olabileceğini belirten Bass, "Çünkü böyle durumlarda temel özgürlükler yıpranıyor, hükümetlere olan güven baltalanıyor ve adalet kavramı intikam kavramıyla karıştırılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bass, Mevlana'nın, "Acı, merhametin bahçesine dönüşebilir" öğretisinin herkesin adalet ve intikam aradındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabileceğini kaydetti.



Büyükelçi Bass, şunları kaydetti:



"ABD, adalet arayışında ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratma konusunda Türkiye'deki dostlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir."