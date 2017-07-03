ABD'nin Bağımsızlık Günü İzmir'de Kutlandı

ABD'nin bağımsızlığının 241. yıl dönümü İzmir'de verilen resepsiyonla kutlandı.



Ege Serbest Bölgesi Kurucu İşletici AŞ (ESBAŞ) sponsorluğunda, Uzay Kampı Türkiye'de verilen resepsiyon, Türk ve ABD milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Resepsiyonda konuşan ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Philip Kosnett, Türkiye ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın, son 70 yıldır ülke halklarının barış, özgürlük ve refahına hizmet ettiğini söyledi.



Kosnett sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birçoğunuz gibi ben de ülkelerimiz arasındaki siyasi, güvenlik ve iktisadi ilişkilerde daha rahat veya daha gergin yıllara şahit oldum. Geçen yıl Türk halkı için zor bir yıl olmanın yanı sıra ilişkilerimiz açısından da gergin bir dönem olmuştur. Ancak benim Türkiye'nin geleceği ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki sağlam ortaklığa olan güvenim sarsılmaz olarak kalacaktır. Her iş birliğinde olduğu gibi Türkiye ve ülkemiz arasındaki ilişkiler de sıkı bir çalışma ve samimi bir iletişim gerektirir. Bu sadece hükümetlerin yapacağı bir iş değildir."



Kosnett, İzmir ve Ege Bölgesi'nin ülkeleri için çok önemli olduğunu vurgulayarak şimdi kentte ayrı yerlerde hizmet veren Büyükelçilik Ticaret Ofisi ile Fahri Konsolosluğun 2018 yılında İzmir Ticaret Odasının yeni binasına taşınarak burada hizmet vermeye devam edeceğinin müjdesini verdi.



Konuşmasının ardından ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Kosnett ve eşi Alison Konsett, geceye katılan konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bağımsızlık günü kutlamalarında İstanbul'da kurulan ve Suriyeli üyelerden oluşan "Country for Syria" müzik grubu sahne aldı.



Geceye İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, iş dünyası temsilcileri ve NATO'da görevli üst düzey Amerikalı askeri yetkililer de katıldı.