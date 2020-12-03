ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası

03.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:57
ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'la artan gerginlik dolayısıyla Irak'taki diplomatik personelinin sayısını bir süreliğine azaltacağı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'la artan gerginlik dolayısıyla Irak'taki diplomatik personelinin sayısını bir süreliğine azaltacağı iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, geçici bir süre Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısının azaltılacağını belirtti.

Habere göre ABD'li yetkililer, 3 Ocak 2020'de ABD'nin suikastı sonucu İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla ülkede gerginliğin artacağını öngörerek bu yönde bir karar aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, bir bakanlık yetkilisi habere ilişkin, "Tüm dünyada görev yapan diplomatik personelimizin güvenliğini sağlamak her zaman ana amacımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın görevinin başında olacağı ve büyükelçiliğin de hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

İlgili Haberler

TİKA tarafından Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne Gavs-ı Azam örtüsü serildi
TİKA tarafından Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne Gavs-ı Azam örtüsü serildi
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu
Türk gemisine korsan baskın Almanya Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Türk gemisine korsan baskın Almanya Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Beyonce İrem Derici Emel Müftüoğlu
Spor Samet Aybaba Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 01:00:36. #1.14#
title