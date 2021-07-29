ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine yönelik roketli saldırı düzenlendi.

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına katyuşa roketi düştü. Büyükelçilik binasını korumak için yerleştirilen C-RAM lazer savunma sisteminin roketleri imha etmediği, roket parçalarının çevredeki evlerde ve araçlarda hasara yol açtığı kaydedildi.

Söz konusu saldırı, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin ABD askerlerinin Irak'tan geri çekilmesi konusunu ele almak üzere ABD Başbakanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından büyükelçilik binasını hedef alan ilk saldırı oldu. Bu yıl, ABD askeri üsleri ve büyükelçilik binasına 50'den fazla saldırı düzenlenmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı