ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.

05.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:10
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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