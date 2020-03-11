ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi
ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.
11.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:43
ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.
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Kaynak: Dunya.com