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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi

ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.

11.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:43
ABD'nin

ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına "AB ülkelerine zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarı yayınlamayı düşündüğü" iddia edildi.

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Kaynak: Dunya.com

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