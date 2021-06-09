ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
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ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Gürcistan ziyaretini tamamladıktan sonra Azerbaycan'a geçen ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, başkent Bakü'deki temaslarda başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reeker'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Azerbaycan ve ABD arasındaki mevcut ortaklığın stratejik niteliğine vurgu yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin bu ilişkilerin gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kaydetti. Çatışma sonrası bölgedeki duruma değinen Bayramov, Azerbaycan'ın bölgedeki durumu daha da kötüleştirme konusundaki endişesini, üçlü bildirinin uygulanmasıyla ilgili Azerbaycan tarafının attığı adımlar, ayrıca Ermenistan'ın sorumsuz davranışları ve mayın haritaları hakkında bilgi paylaşmayı reddetmesi ve diğer konularda Reeker'a bilgi verdi. Azerbaycan'ın güçlü bir ortak olduğunu belirten Philip Reeker, ABD'nin ikili ilişkilere önem verdiğini vurguladı. Reeker, ABD'nin bölgesel çıkarlarını ve bölgedeki mevcut zorlukların aşılmasına yardımcı olma isteğini dile getirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmanın sona ermesine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ABD'li yetkili, sınırdaki gerginlikler de dahil olmak üzere bölgedeki son olaylarla ilgili endişelerini de dile getirdi. İkisi gazeteci, 3 kişinin mayın patlaması sonucunda hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Reeker, ABD'nin mevcut gerilimlerin çözülmesine yardımcı olma isteğini vurguladı.

Görüşmede, taraflar arasında, enerji ve güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere ikili işbirliği gündemindeki bir dizi konuda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Reeker, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra Ermenistan'ı ziyaret edecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü - Haberler
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