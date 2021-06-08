ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker Azerbaycan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker Azerbaycan'da

ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, Gürcistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geldi. Reeker, başkent Bakü'de iki gün boyunca temaslarda bulunacak. Philip Reeker'ın Bakü ziyareti kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi.

Reeker, Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra Ermenistan'ı ziyaret edecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Mustafa Er Okay Yokuşlu Merih Demiral Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Reeker Azerbaycan'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:06:02. #1.14#

title