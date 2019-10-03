ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal

ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi

03.10.2019 20:46
ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin, "NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar arasında da anlaşmazlıklar olur" dedi


Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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