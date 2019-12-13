ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı
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ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmaya Washinton yönetiminin karşı olduğunu söyledi.

13.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:17
ABD'nin Atina Büyükelçisi: Washington, Türkiye-Libya 'deniz mutabakatı'na karşı

'nin (ABD) Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ile arasında imzalanan anlaşmaya yönetiminin karşı olduğunu söyledi.


Amerikalı uzmanların mutabakat metnini incelediğini belirten Pyatt, ABD'nin Ankara'nın savunduğu argümanlara ABD'nin 'çok açık şekilde' itiraz ettiğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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