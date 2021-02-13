ABD'nin Arkansas eyaletinde İsrail'e destek için çıkarılan anti-BDS yasası mahkemeye takıldı
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ABD'nin Arkansas eyaletinde İsrail'e destek için çıkarılan anti-BDS yasası mahkemeye takıldı

13.02.2021 02:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 02:04
ABD'nin Arkansas eyaletinde İsrail'e destek için çıkarılan anti-BDS yasası mahkemeye takıldı

NEW ABD'nin Arkansas eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" Federal temyiz mahkemesinden döndü.

NEW ABD'nin Arkansas eyaletinde, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini engellemek için çıkarılan "Anti-BDS Yasası" Federal temyiz mahkemesinden döndü.

Mahkeme, Amerikalı kurum ve işletmelere, eyaletle çalışmanın koşulu olarak İsrail hükümetini boykot etmeme yemini imzalaması şartını getiren söz konusu yasanın Anayasa'nın "ifade özgürlüğü" maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

Söz konusu yasayı imzalamadığı için reklam verilmeyen Arkansas Times gazetesi adına Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından Arkansas eyaleti aleyhine "ifade özgürlüğünü engelleme" kapsamında dava açılmıştı.

-"İfade özgürlüğü için güzel bir gün"

Davayı kazanan taraf Arkansas Times'tan yapılan açıklamada, İsrail aleyhine bir şey yazmadıkları halde eyalet reklam ilanları koşulu olarak editöryal içerik hakkında taahhütname imzalamaya zorlanmaya itiraz ettikleri belirtildi.

Açıklamada, birçok medya kuruluşunun taaahhütnameyi imzalamaya mecbur bırakıldığı kaydedilerek, "Bu reklamdan daha ötesini kapsıyor. İsrail'in muhafazakar destekçilerince tercih edilen basmakalıp bir yasa." değerlendirmesi yapıldı.

ACLU Arkansas direktörü Holly Dickson da siyaset yapıcıların ideolojik sebeplerle işletmelere ceza kesmeye hakkı olmadığını vurgulayarak, "İfade özgürlüğü için güzel bir gün. Bu, para ödeyeceğiniz bir ayrıcalık değil, herkes için garanti edilen bir haktır." ifadelerini paylaştı.

-"Karar, kritik öneme sahip"

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da temyiz mahkemesinin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu karar, ülkede ifade özgürlüğünü koruma ve ülke dışında insan haklarını geliştirme mücadelesinde kritik öneme sahip." yorumunu yaptı.

Anti-BDS yasası hakkında daha önce Arizona, Kansas ve Teksas mahkemelerinde de 'ifade özgürlüğü' lehine karar verildiğini hatırlatan Awad, eyaletlerin birey veya kurumlara, kendileri ile iş yapma koşulu olarak İsrail hükümetini desteklemeleri için zorla yemin ettirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Awad, Anti-boykot yasasını uygulayan diğer eyaletlere de seslenerek anayasaya aykırı söz konusu yasanın uygulanmasını durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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