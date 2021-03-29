ABD'nin Arkansas eyaletinde çıkan yangında 5 kişi öldü
LITTLE ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Little Rock kentindeki bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
LITTLE ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Little Rock kentindeki bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Little Rock İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, kentteki bir binada dün sabah erken saatlerde yangın çıktığı yangına yerel saatle 05.10'da müdahale edildiği bildirildi.
Yangının çıktığı binaya giren itfaiye ekiplerinin burada 5 kişi bulduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Binadan tahliye edilerek Arkansas Çocuk Hastanesine kaldırılan 4 ila 9 yaşlarındaki 3 çocuğun ise orada yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin Dominique Chantille Rideout (29), Evan Howard (28), Nyla Howard (4), Nehemiah Howard (8) ve Nathaniel Howard (9) olduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen