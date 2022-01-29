ABD'nin Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü
AA, Nuri Aydın - Güncel
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HOT ABD'nin Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
HOT ABD'nin Arkansas eyaletinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Arkansas Polisi yaptığı açıklamada, Hot Springs bölgesinin kuzey doğusunda bir evde yerel saatle 10.00'da yangın çıktığı ihbarı aldıklarını açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğü ancak evdeki ikisi çocuk 4 kişinin ölü bulunduğu kaydedildi.
Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
AA / Nuri Aydın - Güncel