ABD'nin Arizona eyaletindeki yangın 11'inci gününde: Yangın 360 kilometrekare alana yayıldı
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ABD'nin Arizona eyaletindeki yangın 11'inci gününde: Yangın 360 kilometrekare alana yayıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını 11 gündür kontrol altına alınamadı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki yangın 11'inci gününde: Yangın 360 kilometrekare alana yayıldı
19.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:22

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını 11 gündür kontrol altına alınamadı. 360 kilometrekare alanı saran yangında, bölgeye yakın yaşayan 1576 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında çıkan yangında 11'inci güne girildi. Tonto Ulusal Ormanı'nda çıkan yangının 360 kilometrekare alana yayıldığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangının kuraklıkla birlikte saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yayıldığını ve bunun da müdahaleyi zorlaştırdığını duyurdu.

1576 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD medyası, yangına yakın bölgede yaşayan 1576 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor günler geçiren Arizona halkının bu yangın nedeniyle daha da zor duruma düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında 8 Haziran'da büyük bir yangın meydana gelmişti.

ARİZONA'DA SON DURUM

Arizona'da yaklaşık 40 bin kişide koronavirüs tespit edilirken 1200 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Eyaletin 24 saatlik verilerine göre dün, 2 bin 400 kişide daha virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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