ABD'nin Arizona eyaletindeki çatışmada 5 polis yaralandı - Haberler
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ABD'nin Arizona eyaletindeki çatışmada 5 polis yaralandı

AA, Mücahit Oktay - Güncel
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ABD'nin Arizona eyaletindeki çatışmada 5 polis yaralandı

NEW ABD'nin Arizona eyaletinde aradıkları zanlıyı bir evde ablukaya alan 5 polisin, çıkan çatışmada yaralandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Arizona eyaletinde aradıkları zanlıyı bir evde ablukaya alan 5 polisin, çıkan çatışmada yaralandığı bildirildi.

Phoenix polisi tarafından yapılan açıklamada, evdeki çatışmada 5 polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Phoenix polis sözcüsü Andy Williams, bir kadının vurulduğu ihbarı üzerine zanlının bulunduğu evin ablukaya alındığı, bir polisin şüphelinin silahıyla birkaç yerinden vurulduğu, 4 polisin de çıkan çatışmada şarapnel parçalarından yara aldığı bilgisini paylaştı.

Olay anında evde bulunan bebeğin kurtarıldığı, durumunun iyi olduğu, çatışmanın sonunda zanlının ölü ele geçirildiği açıklandı.

Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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