ABD'nin Ardından Guatemala da Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıyor

Reuters haber ajansı, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının ardından Guatemala'nın da bugün kentte elçiliğini açtığını duyurdu.

ABD'NİN PARA YARDIMI ETKİLİ OLDU

ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

MORALES DE KUDÜS'TE

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti.

Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD'den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.

60 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİLER

Bilindiği gibi ABD'nin Küdüs'teki elçilik binasını açtığı sırada İsrail askerlerinin protestoculara ateş açması sonucu 60 Filistinli şehit olmuş, 2 binin üzerinde kişi yaralanmıştı.