ABD'nin anlaştığı ilaç şirketi Covid-19 aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya geçti
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ABD'nin anlaştığı ilaç şirketi Covid-19 aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya geçti

23.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:47
ABD'nin anlaştığı ilaç şirketi Covid-19 aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya geçti

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin anlaşma yaptığı dördüncü ilaç şirketi olan J&J'nin koronavirüs aşı adayının da insan deneylerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Şirket tarafından geliştirilen aşı adayının 60 bin gönüllü üzerinde 205 farklı bölgede deneneceği aktarıldı. ABD'nin anlaştığı diğer üç şirketin ise Moderna, Pfizer ve AstraZeneca olduğu biliniyor. Öte yandan, AstraZeneca'nın İngiltere'deki deneylerinde gönüllülerde 'nörolojik rahatsızlık' görülmesi nedeniyle ABD'deki deneylerini askıya almış durumda.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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