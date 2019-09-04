ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi Büyükelçi...
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması
Saygı duruşunda bulunulması
Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi
Büyükelçi Satterfield'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.