ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması Saygı duruşunda bulunulması Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi Büyükelçi...

04.09.2019 19:30
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Atatürk'ün mozolesine çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması

Büyükelçi Satterfield ve beraberindeki heyetin toplu fotoğraf çekimi

Büyükelçi Satterfield'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
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