: ABD'nin Ankara Büyükelçisi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareleri seçti.

Büyükelçi Satterfield, "Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün metrelerce uzunluktaki Türk bayrağının taşındığı sırada çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafı seçti.

Satterfield, bu fotoğrafı seçmesinin nedenini anlatırken, "Bayrağın renkleriyle kış soğuğunu çok güzel gösteriyor. Arkadaki dağlar şok edici. Fotoğraf eşsiz şekilde Türkiye'yi yansıtıyor." dedi.

Satterfield, "Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" adlı fotoğrafı için oy kullandı. En çok bu kategoride seçim yaparken zorlandığını söyleyen Satterfield, fotoğrafı yorumlarken, "Bebeğin su içindeyken yüzünde büyülenmiş gibi bir ifade var ve ışıkla birlikte fevkalade bir fotoğraf ortaya çıkmış." diye konuştu.

Büyükelçi Satterfield, en kolay tercihi "Spor" kategorisinde "Çıldır Gölünde kış şöleni" adlı fotoğraf için yaptığını söyledi. Hüseyin Yıldız'ın fotoğrafını yorumlayan Satterfield, "Bu da yine eşsiz bir Türkiye manzarası. Atlılar ve donmuş gölle bence çok güzel çekilmiş bir fotoğraf. Aynı zamanda göz yanılmasına da yol açıyor ve bu da fotoğrafa ilave bir avantaj katıyor." ifadesini kullandı.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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