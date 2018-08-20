ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye Teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye Teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Bu sabah Büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve projesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye Teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Bu sabah Büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve projesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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