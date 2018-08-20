ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Teşekkür

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe silahlı saldırı gerçekleştiren 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasından dolayı Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ettiklerini bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi. - ANKARA