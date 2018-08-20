ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Bu sabah Büyükelçiliğimize yönelik saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve projesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı. 20.08.2018 19: 51: 18 TSI

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