ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ABD Donanmasının 6. Filosunun amiral gemisi 12 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken geminin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi dün Karadeniz'den ayrılmıştı. Bugün 6. Filonun Amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

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