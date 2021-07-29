ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
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ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletinde yerel saatle 22.15'te (GMT 06.15) 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Perryville kentinin 91 kilometre doğusu olan ve Alaska Yardımadası'nda hissedilen depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği

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ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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