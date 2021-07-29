ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
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ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletinde yerel saatle 22.15'te (GMT 06.15) 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Perryville kentinin 91 kilometre doğusu olan ve Alaska Yardımadası'nda hissedilen depremin 35 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. USGS, 8.2 şiddetindeki depremden sonra bölgenin 2'si 6.0'ın üzerinde olmak üzere artçı depremlerle sarsıldığını belirtti. Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

USGS daha önce depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklamıştı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise (EMSC) depremin 8.0 şiddetinde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu.

BÖLGEDE TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Alaska Tsunami Uyarı Merkezi (NTWC), Sand Point'ten Kodiak'a ve Homer'dan Cordova'ya kadarki kıyı bölgelerinde, Alaska Yarımadası ve Pasifik kıyı bölgeleri için uyarı yayınlarken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) de ABD'nin Hawaii eyaleti ve Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için uyarı yayınladı. Yeni Zelanda'daki yetkililer ise kıyı bölgeleri için herhangi bir tehlike olup olmadığını değerlendirdiklerini aktardı. Tsunami uyarısı yapılan bölgelerde siren sesleri yükselirken, tahliyeler başladı.

"1965'TEN BU YANA MEYDANA GELEN EN BÜYÜK DEPREM"

Alaska Deprem Merkezi'nden sismolog Michael West, depremin 1965 yılından bu yana Alaska bölgesinde meydana gelen en büyük deprem olduğunu söyledi. Anchorage Acil Durum Yönetimi'nin Anchorage kenti için herhangi bir tehlike olmadığını bildirmesine rağmen kent sakinlerinin cep telefonlarına tsunami uyarısı ile ilgili bildirimler gelmesi paniğe yol açtı.

Alaska, sismik olarak aktif Pasifik Ateş Çemberi'nin parçası olurken, bölgede 1964 yılında meydana gelen 9.2 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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