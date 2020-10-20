ABD'nin Alaska bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı
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ABD'nin Alaska bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı

20.10.2020 01:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 01:50
ABD'nin Alaska bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı

NEW Pasific Tsunami Uyarı Merkezi, ABD'nin en kuzey bölgesinde yer alan Alaska için deprem kaynaklı tsunami uyarısında bulundu.

NEW Pasific Tsunami Uyarı Merkezi, ABD'nin en kuzey bölgesinde yer alan Alaska için deprem kaynaklı tsunami uyarısında bulundu.

PTWC'nin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Güney Alaska ve Alaska Yarımadası için bir tsunami uyarısı 7,4 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle yürürlükte." ifadesi kullanıldı.

Tsunami.gov adresinde Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlenmenin teknik detaylarına yer verildi. Alaska'nın Pasifik kıyı bölgesine 65 kilometre açıkta bulunan Kennedy girişiyle 128 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Unimak geçidi arasında kalan bölgede tsunami tehlikesinin tespit edildiği belirtildi.

ABD'nin Pasifik kıyı şeridinde yer alan diğer bölgeleri için tsunami tehlikesinin seviye tespiti üzerine çalışmaların devam ettiği, bir sonraki açıklamada bununla ilgili bilgilerin de paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada, Alaska'nın kıyı şeridinde yaşayanların, daha yüksek bölgelere çekilmeleri, bulundukları binaların üst katlarına çıkmaları ve herhangi bir gerekçeyle okyanus kıyısına yaklaşmamaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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