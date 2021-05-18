ABD'nin Alabama eyaletinde tıbbi marihuana kullanımı yasalaştı

ABD'nin Alabama eyaletinde marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasalaştırıldı.

ABD'nin Alabama eyaletinde marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasalaştırıldı.

Alabama Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tıbbi marihuana kullanımını öngören düzenleme 34'e karşı 68 oyla kabul edildi.

Alabama Valisi Kay Ivey, Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından, marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına olanak sağlayan yasayı onayladı.

Yasaya göre, kanser, depresyon ve ölümcül hastalıkların da aralarında olduğu 16 sağlık sorunundan birine sahip olanlar, doktor tavsiyesiyle marihuana kullanabilecek.

Yasa kapsamında marihuana kullanımına ilaç, yakı ve krem formunda izin verilirken, sigara veya elektronik sigara şeklinde izin verilmeyecek

Tıbbi marihuananın, 15 ay civarında bir sürede kullanıma sunulması bekleniyor.

Alabama Eyalet Senatosunda şubat ayında yapılan oylamada, tıbbi marihuana kullanımı kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen