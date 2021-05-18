ABD'nin Alabama eyaletinde tıbbi marihuana kullanımı yasalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Alabama eyaletinde tıbbi marihuana kullanımı yasalaştı

ABD'nin Alabama eyaletinde tıbbi marihuana kullanımı yasalaştı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

ABD'nin Alabama eyaletinde marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasalaştırıldı.

ABD'nin Alabama eyaletinde marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasalaştırıldı.

Alabama Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tıbbi marihuana kullanımını öngören düzenleme 34'e karşı 68 oyla kabul edildi.

Alabama Valisi Kay Ivey, Temsilciler Meclisindeki oylamanın ardından, marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına olanak sağlayan yasayı onayladı.

Yasaya göre, kanser, depresyon ve ölümcül hastalıkların da aralarında olduğu 16 sağlık sorunundan birine sahip olanlar, doktor tavsiyesiyle marihuana kullanabilecek.

Yasa kapsamında marihuana kullanımına ilaç, yakı ve krem formunda izin verilirken, sigara veya elektronik sigara şeklinde izin verilmeyecek

Tıbbi marihuananın, 15 ay civarında bir sürede kullanıma sunulması bekleniyor.

Alabama Eyalet Senatosunda şubat ayında yapılan oylamada, tıbbi marihuana kullanımı kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Son dakika: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonun görüntüsü
Son dakika: Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar maddesinin ele geçirildiği operasyonun görüntüsü
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5...
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5...
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Biden, Netanyahu ile telefon görüşmesinde bölgede ateşkesi desteklediğini ifade etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Feyza Aktan Engin Akyürek Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Alabama eyaletinde tıbbi marihuana kullanımı yasalaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 15:52:28. #1.16#

title