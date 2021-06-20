ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi öldü
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ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 10 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 10 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

Butler Bölgesi Şerifi Danny Bond, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kazada 9'u çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu belirtti.

Bond, kazayla ilgili detay paylaşmadı.

Bu arada, kazanın eyalette etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Alabama'nin Tuscaloosa şehrinde tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki bir kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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