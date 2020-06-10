ABD'nin Alabama eyaletinde FETÖ okuluna açılmadan kapatma kararı çıktı
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ABD'nin Alabama eyaletinde FETÖ okuluna açılmadan kapatma kararı çıktı

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından açılmaya çalışılan ve Ağustos 2019'dan bu yana davası devam eden sözleşmeli okulun kapatılmasına karar verildi.

ABD'nin Alabama eyaletinde FETÖ okuluna açılmadan kapatma kararı çıktı
10.06.2020 04:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 04:10

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından açılmaya çalışılan ve Ağustos 2019'dan bu yana davası devam eden sözleşmeli okulun kapatılmasına karar verildi.

Alabama'nın yerel "AL.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonu'nda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları"nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve genel kabul görmüş finansal standartlara uyulmaması nedeniyle kapatılmasına karar verildi.

Haberde, "Alabama'da ilk defa bir sözleşmeli okul hakkında, tartışmalı durumundan dolayı açılışına iki ay kala kapatma kararı alındı." ifadesine vurgu yapıldı.

FETÖ mensuplarından oluşan okul yönetiminin ise Ağustos'ta açılması beklenen okulu denetime hazır hale getirememe konusunda yoğun yağışları ve müteahhitlerin karşılaştığı bazı zorlukları neden olarak öne sürdüğü kaydedildi.

"Bu işi para toplama olarak görenlere AEA hep karşı duracaktır"

Alabama Eğitim Departmanı (AEA) Başkanı Sherry Tucker, eyalette halen 4 sözleşmeli okulun bulunduğunu belirterek, "AEA sürekli olarak başarılı sözleşmeli okulları destekledi. Ama Woodland iyi bir sözleşmeli okul olmayacaktı." değerlendirmesini yaptı.

AEA Genel Müdürü Theron Stokes da "Umarım bu dava, sözleşmeli okul işinde, kurumsal çıkarları adına para kazanmak için Alabama'yı kullanmak isteyenlere bir uyarı niteliğinde olur. Alabamalıların girişimlerini destekleyeceğiz ama bu işi para toplama olarak görenlere AEA hep karşı duracaktır." dedi.

FETÖ'nün okul girişimi başından beri tartışılmıştı

FETÖ'nün ABD'deki "Unity Okul Hizmetleri" adlı sözleşmeli okullar yöneticisi Soner Tarım hakkında Ağustos 2019'da AEA tarafından ilk olarak okul başvurularında "hile ve yanlış yönlendirme yaptığı" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Dava dosyasında Tarım'ın, Alabama'daki okul başvurusunda, okulla bağlantılı başka bir FETÖ vakfıyla ilişkisini gizlemeye yönelik "hileli davranışlarda bulunduğu"na vurgu yapılmıştı.

FETÖ'nün ABD'deki okul ağı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarıyla ilgili daha öncede çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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