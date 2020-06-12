ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az kaldı"
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ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad: "Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az kaldı"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az bir zaman kaldığını söyledi.

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad:
12.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:16

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az bir zaman kaldığını söyledi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban ile Afgan hükümeti arasında devam eden mahkum takasının en kısa zamanda bitmesini istediklerini belirtti.

En önemli hedefinin Afganlar arası müzakerelerin başlaması olduğunu ifade eden Halilzad, bu hedefine de en yakın zamanda ulaşacağını kaydetti.

Halilzad, her iki tarafın da barış sürecini zayıflatmak isteyen bazı kişilerin önünü almak için birlikte çalışması gerektiğinin ve şu ana kadar barış için yapılan tüm çalışmaların olumlu olduğunun altını çizdi.

Afganlar arası müzakereler nerede yapılacak?

Afganlar arası müzakerelerin başlaması için henüz net bir tarih belirtilmiyor ancak mahkum takasının sorunsuz şekilde tamamlanması durumunda kısa süre içinde ilk görüşmenin yapılmasının planlandığı ifade ediliyor.

ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerine Taliban'ın siyasi ofisinin de bulunduğu Katar ev sahipliği yaparken, Afganlar arası müzakerelere ev sahipliği için ise birçok ülkeden talep bulunuyor.

Görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı konusunda taraflar resmi bir açıklama yapmazken, Katar, Almanya, Özbekistan, Endonezya, Türkiye ve Norveç gibi ülkeler listede yer alıyor.

Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Afganlar arası müzakerelerin Türkiye'de yapılması konusunda Taliban ile mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul da Türkiye olarak talep geldiği takdirde müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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