ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Afgan makamlarıyla barış sürecini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Afgan makamlarıyla barış sürecini görüştü

ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Afgan makamlarıyla barış sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve diğer yetkililerle barış sürecini görüştü.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve diğer yetkililerle barış sürecini görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Halilzad ve Gani, ABD ile Afganistan arasında yeni dönemde yapılacak iş birlikleri ve yardımları görüştü.

Görüşmede Taliban ile barış sürecinin belirsizliğinin aşılması konusu da ele alındı.

Öte yandan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi, Abdullah ile Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede barış sürecinin hızlandırılması ve bir sonuca ulaştırılması konusunun masaya yatırıldığını açıkladı.

Halilzad, temasları kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve bazı siyasilerle de barış konusunu görüştü.

Halilzad'ın yeni barış turu kapsamında Afganistan'dan sonra Katar'a gitmesi bekleniyor.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs'ta yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ertelendiği bildirilmişti.

Bir yandan müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadına tahliye
Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadına tahliye
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Alişan Şevval Sam Fahriye Evcen
Spor Enes Ünal Fatih Terim Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Afganistan Temsilcisi Halilzad Afgan makamlarıyla barış sürecini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 10:01:55. #1.15#

title