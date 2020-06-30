ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Özbekistan'da ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Halilzad, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu (DFC) İcra Kurulu Başkanı Adam Boehler ile birlikte, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Özbekistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ile bir araya geldi.

Toplantıda taraflar, yakın siyasi temasların kurulması, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve askeri-teknik ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan'da siyasi liderler arasındaki uzlaşmaya destekleyen taraflar, kapsayıcı bir hükümet ve Ulusal Uzlaşma Yüksek Kurulunun Afganistan'daki tüm siyasi güçleri birleştirmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: AA