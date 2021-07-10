ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Katar, Pakistan ve Özbekistan'ı ziyaret ediyor

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, Afganistan barış sürecini görüşmek üzere Katar, Pakistan ve Özbekistan'a gitti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, Afganistan barış sürecini görüşmek üzere Katar, Pakistan ve Özbekistan'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halilzad'ın Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış sürecini görüşmek üzere Orta Asya ve Orta Doğu'ya seyahat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, ABD'nin barış sürecine devam eden desteğinin bir parçası olarak siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmayı sağlamak için tüm taraflarla, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışacak. Tarafların acil olarak uzlaşması önem arz ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bölgenin ve Afganistan'ın kalkınması ve refahı için tarafların müzakere edilmiş bir çözüm üzerinde bir an önce masaya oturmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Taşkent'te Büyükelçi Halilzad, Özbekistan Hükümeti'nin ev sahipliğinde bölgesel angajman konusunda uluslararası bir konferansa katılacak." bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri