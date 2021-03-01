ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Kabil ve Doha'ya gidecek

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ve Afgan liderlerle görüşmeler için Afganistan ve Katar'a gideceği bildirildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ve Afgan liderlerle görüşmeler için Afganistan ve Katar'a gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halilzad ile ekibinin Kabil ve Doha ziyaretlerinin tarihlerine ilişkin bir detay paylaşmadı.

Açıklamada, "Özel Temsilci, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı bir barış için Afgan liderler, Taliban temsilcileri ve diğer ilgili ülkelerle görüşmelere devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ABD ile Taliban arasında "Afganistan'a barış getirme" anlaşması, 29 Şubat 2020'de Doha'da imzalanmıştı. Yeni ABD yönetimi, Afganistan'daki şiddetin gidişatına göre ülkedeki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekilmeyebileceği sinyalini vermişti.

Öte yandan Afganistan'daki şiddeti durdurmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta başlayan ve Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkeleri turuna çıkmasıyla ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması tekrar 22 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur