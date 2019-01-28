ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Kabil'de

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Gani, dördüncü kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştü.

Halilzad, barış turundaki görüşmelerle ilgili Gani'ye bilgi vererek Taliban ile ABD arasında Afganistan'da geçici hükümetin kurulması konusunda anlaşma yapıldığını iddia eden haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

ABD temsilcisi olarak Afganların kendi aralarında barış görüşmelerinin başlaması için çabaladığını belirten Halilzad, Taliban temsilcileriyle son görüşmesinde ateşkes konusunun konuşulduğunu ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

Halilzad, "Taliban, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesini istiyor ancak ABD tarafından bu konuda henüz bir uzlaşı sağlanmadı." dedi.

Yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi konusunda ABD'nin alacağı kararların Afgan makamlarıyla paylaşılacağını ifade eden Halilzad, Taliban yetkililerinin Afgan temsilcilerle müzakere etmeye başlaması için görüşmesini sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gani de ABD'nin Afganistan'da barışın sağlanması için yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'e gelmeden önce sosyal medya hesabından Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede müzakerelere başlanılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA