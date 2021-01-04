ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan diplomasi turu

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ikinci tur müzakere süreci için Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ikinci tur müzakere süreci için Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Halilzad, Doha'da iki Afgan tarafı ile görüşecek, bir an önce şiddeti azaltmak, ateşkes yapmak ve iktidar paylaşımı için siyasi yol haritası üzerine anlaşma yapmak üzere barış sürecini hızlandırmaları konusunda onları teşvik edecek ve ABD'nin desteğini sunacak." ifadelerine yer verildi.

ABD'li temsilcinin, Pakistan ve Türkmenistan'da iki ülke hükümetlerinden, Afganistan'ın komşuları olarak ülkedeki çatışmaların sonlandırılması ve siyasi çözümün bulunmasına destek vermelerini isteyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Halilzad'ın, Kabil'de de Afgan hükümet yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Taliban ve Afganistan heyetlerinin onayıyla bazı konuların danışılması için 14 Aralık'ta ara verilen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması, Katar'ın başkenti Doha'da yarın tekrar başlayacak.

Müzakerelere ara verilmesinin ardından Afgan heyeti Afganistan'a, Taliban heyeti ise Pakistan'a gitmişti.

Bu sürede Afgan heyeti Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah başta olmak üzere siyasi parti liderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) görüşümeler yaparken Taliban heyeti de Pakistan'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

İkinci aşamada nelere ağırlık verilecek

Müzakerelerin birinci aşamasında, görüşmelerin usulü konusunda uzlaşma sağlanırken ikinci aşamasında ise görüşmelerin içeriği ve sıralaması ele alınacak.

Afganistan heyetinin bu aşamada önceliği, ateşkesin sağlanması olacak. Heyet üyelerinden alınan bilgiye göre, görüşmelerde ilk sıraya ateşkesin sağlanması konusunun alınması için çaba sarf edilecek.

Diğer taraftan Taliban heyeti için ise bu aşamadaki görüşmelerde, barış sonrası Afganistan'daki yönetimin dağılımı öncelikli olacak.

Afganistan Müzakere Heyeti Üyesi Hafiz Mansur'un aktardığı bilgiye göre, Taliban heyetinin sunacağı listenin başında, barış sonrası yönetim ve güç dağılımı yer alıyor.

Bu turdaki görüşmelere Afganistan heyetinin tam kadro katılması beklenirken Taliban heyetinde bir değişikliğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Taliban ile barış süreci

Afganistan hükümeti ve Taliban heyeti arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan ve görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınan barış görüşmeleri tekrar başlamıştı.

Her iki tarafın da onayıyla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelerin yapılması için ikinci aşamaya geçilmişti.

İkinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla 23 gün ara verilmişti.

İkinci aşama müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde, ana barış görüşmelerine başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri