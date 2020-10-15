ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban açıklaması Açıklaması
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban açıklaması Açıklaması

15.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:53
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban açıklaması Açıklaması

Afganistan'da devam eden saldırıların barış sürecine zarar verdiğini kaydeden ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ı anlaşma şartlarına uymaya çağırırken, ABD'nin de operasyonlarını azaltacağını açıkladı.

Afganistan'da devam eden saldırıların barış sürecine zarar verdiğini kaydeden ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ı anlaşma şartlarına uymaya çağırırken, ABD'nin de operasyonlarını azaltacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Halilzad, Afganistan'da devam eden saldırıların devam etmesinden memnun olmadıklarını ve bazı faaliyetleri yeniden düzenleyeceklerini belirtti.

Halilzad, "Orgeneral (Austin) Miller'la birlikte Taliban ile yaptığımız birkaç görüşmenin ardından, ABD-Taliban arasında yapılan anlaşmanın tüm unsurlarına ve bu kapsamda verilen tüm vaatlere bağlı kalarak faaliyetlerimizi baştan düzenleme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeye göre Afganistan'daki ABD operasyonlarının sayılarının düşürüleceğine dikkati çeken Halilzad, "Şu anda Afganistan'da çok sayıda insan ölüyor. Bu yeni düzenlemeye göre bu sayının önemli ölçüde düşmesini bekliyoruz." dedi.

Saldırıların artışına işaret eden Halilzad, açıklamasına şöyle devam etti:

"Saldırılar son haftalarda artışta ki bu da barış sürecini tehdit ediyor, Afgan halkı ile bölgedeki ve uluslararası destekçileri endişelendiriyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve anlaşmanın uygulanmasını aktif bir şekilde takip edeceğiz. Tüm tarafların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Uluslararası ortaklarımıza, destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde Taliban'ın dün düzenlediği saldırıda, 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Pazartesi günü ise Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Afganistan barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümeti arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda, 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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