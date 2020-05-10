ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Pakistan'a gitti
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Pakistan'a gitti

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Pakistan'a gitti
10.05.2020 00:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:34

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Halilzad'ın İslamabad ziyaretinde Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Halilzad, ABD'nin Afgan barış sürecini ilerletmek için süregelen çabalarını görüşürken, Afgan taraflar arasındaki müzakerelerin derhal başlaması, şiddetin azaltılması yönünde baskı yapması için Pakistan'dan destek istedi." ifadelerine yer verildi.

Halilzad'ın, ayrıca ocak sonunda Afganistan'da kaçırıldığı söylenen Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılmasını sağlamak için de İslamabad'ın yardımını istediği belirtilen açıklamada, Pakistanlı askeri yetkililerin, ABD'nin çabalarına desteğini yinelediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından hafta içinde yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Halilzad'ın, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında Katar, Hindistan ve Pakistan'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Büyükelçi Halilzad, yaptığı ziyaretlerde şiddetin bir an önce azaltılması, Afgan içi müzakerelerin başlaması adına hızlandırılmış zaman çizelgesi ve Afganistan'daki Kovid-19 salgını ile mücadelede iş birliği çağrısında bulunacak." bilgisi aktarılmıştı.

Halilzad ile Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader, 7 Mayıs'ta Katar'da "barış sürecinin gidişatını" ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin, ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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