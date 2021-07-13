ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Miller görevini devretti
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ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Miller görevini devretti

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Miller görevini devretti
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller görevini ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretti.

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri ve NATO'nun Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller görevini ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Orgeneral Miller'in yetki devri için Kabil'de tören düzenlendiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2 Temmuz'da görev değişimini onayladığını belirten Kirby, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin çekilme süreci ve ABD'nin diplomatik misyonları korumanın yanı sıra terörle mücadele faaliyetleri konusunda da yetkili olacağını belirtti.

Kirby, yetki devrinin oradaki görevin bittiği anlamına gelmediğini ancak çekilmede önemli bir kilometre taşı olduğunu dile getirdi.

ABD güçlerinin neden Taliban'a karşı Afgan güçlerine yardım etmediğine ilişkin bir soruya ise Kirby, ABD'nin sağladığı bazı hava desteklerini duyurmadığını iddia etti.

AA muhabirinin, "Taliban ülkeyi ele geçiriyor. Binlerce insan zaten ülkeden Tacikistan'a, İran'a kaçıyor, hatta bazıları Türkiye'ye geldi ve ABD en büyük üssü Begram hava üssünü Afganlara veda bile etmeden terk etti, bunun yenilgiden başka bir şey olduğu konusunda dünyayı ikna edebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kirby, başından beri Afganistan'daki sorunun çözümünün askeri yollarla olmayacağını savunduklarını iddia etti.

Kirby, şöyle devam etti:

"Bu bir yenilgiyle ilgili değil. Afgan güçleriyle yeni bir ilişkiye geçişle ilgili ve burada savaşın devam etmesi gerekmiyor. Bu kaçınılmazlık duygusuyla konuşuyorsunuz. Açıkçası daha fazla savaş olması gerektiğini, Taliban'ın ülkeyi ele geçireceği konusundaki görüşünü paylaştığımızı düşünmüyorum, bunların hiçbiri kaçınılmaz değil."

Begram havalanını veda etmeden terk etmediklerini savunan Kirby, buradan çekilme sürecini Afgan yönetimi ile koordina ettiklerini ancak havaalanındaki her askerin bundan haberdar olduğu konusunda emin olmadığını belirtti.

"ABD ordusu, Afganistan'a gönderildiği görevi yerine getirdi. Bu, Afganistan'ın ABD topraklarına yönelik başka bir saldırı için güvenli bir sığınak olmasını önlemekti ve 11 Eylül'den beri böyle bir saldırı olmadı ve El Kaide'nin oradaki varlığı, bir zamanlar olduğu kadarın yakınında bile değil. Afganistan'da faaliyet gösteren terörist gruplar olmadığını söylemiyorum, var, bu konuda oldukça dürüst ve açık olduk, ancak ana vatana yönelik tehditleri kökten azaldı. Aslında, tehditlerin aslında bölgenin başka yerlerine ve Afrika'ya taşındığını söyledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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