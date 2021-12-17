ABD'nin Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi düşündüğü iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi düşündüğü iddiası

ABD'nin Afganistan için ayrılan askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermeyi düşündüğü iddiası
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya tehdidi karşısında sınırlarını savunmak için ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.

Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.

Söz konusu ekipmanlar arasında Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu kaydeden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Açıklaması

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Açıklaması

 Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

Kentucky'deki hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzakta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

 NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title