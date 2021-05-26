ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor
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ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini yüzde 16 ila 20 arasında tamamladıklarını duyururken sürecin 11 Eylül'den ziyade temmuzun ortalarında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini yüzde 16 ila 20 arasında tamamladıklarını duyururken sürecin 11 Eylül'den ziyade temmuzun ortalarında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 160 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 10 bin parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki 5 askeri tesisi Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 16 ila 25 arasında tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

Süreç Biden'ın son tarih olarak gösterdiği 11 Eylül'den önce tamamlanmış olacak

Diğer taraftan, Amerikan New York Times gazetesine açıklamalarda bulunan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen askeri yetkililer çekilme sürecinin 11 Eylül'ün yıl dönümünden yaklaşık 2 ay önce temmuzun ortalarında tamamlanmış olacağını kaydetti.

NATO kuvvetlerinin Afgan güçlerini eğitmeye devam edeceğine değinen yetkililer, eğitim için ülke arayışının devam ettiğini ve Ürdün'ün seçeneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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