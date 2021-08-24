ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 48 bine yaklaştı
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ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 48 bine yaklaştı

ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 48 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı.

ABD yönetimi, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye etti.

Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, temmuz sonundan bu yana yaklaşık 53 bin kişinin de başka ülkelere yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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